Wout van Aert lost torenhoge favorietenrol helemaal in en scoort 2 op 2

Tweede cross van het seizoen, tweede overwinning. Wout van Aert was dan ook de enige topper die in Essen aan de start kwam. Geen moment moest eraan getwijfeld worden dat het uithangbord van de Vlaamse cross zou triomferen.

Alle ogen dus gericht op de Belgische tricolore: Van Aert duldde in de beginfase van de cross vooral Pim Ronhaar in zijn buurt. Het was wel te merken dat Van Aert makkelijk rondpeddelde. Achter het leidersduo vormde zich een groepje achtervolgers met Rombouts, Loockx en Thijs Aerts.

Van Aert nam toch al vrij snel afstand en dan was de koers meteen gereden voor de eerste plaats. Belmans reed naar Ronhaar toe. Het zou niet lang duren vooraleer ook Aerts, Loockx en Vermeersch aansloten. Thijs Aerts kwam nog maar op toerental, want hij schudde nadien zijn medevluchters van zich af.

VAN AERT OP EENZAME HOOGTE

Over op toerental komen gesproken: Wout van Aert was na drie ronden eigenlijk al zeker van de overwinning en koerste op eenzame hoogte. De Belgische kampioen bleef - onder de luide aanmoedigingen van de toeschouwers - dat egale tempo steeds aanhouden. Ook met de vele looppassages kon hij uiteraard prima overweg.

Ronhaar, Belmans en Loockx hielden Aerts nog enige tijd in het vizier, maar de broer van Toon hield uiteindelijk zijn tweede plaats mooi vast. Pim Ronhaar schudde niet onverwacht de rest nog af en ging op weg naar de derde plek. Mooie podiumplaatsen voor Aerts en Ronhaar, zij het wel in de schaduw van Wout van Aert, die net als in Boom kon vieren met een voorsprong van zo'n anderhalve minuut.