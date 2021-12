Eli Iserbyt kijkt uit naar de sneeuwcross in Val di Sole, maar: "Afwachten hoe goed Wout van Aert is"

Deze middag staat in het Italiaanse Val di Sole een sneeuwcross op het programma. Eli Iserbyt is het parcours gaan verkennen en hij vindt het het mooiste parcours dat ze tot nu toe hebben gehad.

Bij Sporza gaf Eli Iserbyt meer uitleg over het parcours in Val di Sole. "Het is het mooiste parcours dat we al hebben gehad, omdat het een uitdaging is voor alle renners. Het is erg mooi en ik zie het wel zitten", aldus Iserbyt.

Iserbyt wil dus wel een gooi doen naar de zege, maar het is een andere landgenoot die voorlopig alles kapot rijdt de laatste tijd. "Het is afwachten hoe goed Wout van Aert is. Het zal een lastige wedstrijd worden en de grote motoren zullen vooraan terug te vinden zijn."