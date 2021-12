Clara Honsinger voor de derde keer op rij Amerikaans kampioen veldrijden

Clara Honsinger was niet in Val di Sole en daar had ze een goede reden voor. Ze verdedigde met succes haar nationale titel.

In Wheaton Illinois is Clara Honsinger voor de derde keer op rij Amerikaans kampioen veldrijden geworden. Veel spanning was er alvast niet. Ze haalde het voor Nuss met een voorsprong van meer dan drie minuten. De Amerikaanse gaf vol gas, maar niemand kon haar volgen. Ze vertrok na het kampioenschap meteen weer naar Europa om te crossen en zich voor te bereiden op het WK in eigen land.