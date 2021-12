Mikel Landa wil volgend jaar breken met de miserie van 2021: "Wil dat nog steeds winnen"

Mikel Landa beleefde in 2021 niet bepaald het jaar waarop hij gerekend had. Blessureleed hield hem lange tijd weg uit de koers.

In mei van dit jaar moest Mikel Landa geblesseerd opgeven in de vijfde etappe van de Giro d’Italia na een zware valpartij.

“De afgelopen maanden heb ik alle afscheid kunnen nemen van rotzooi die in mijn lichaam zat. In 2022 hoop ik hetgeen te kunnen verwezenlijken wat ik mijzelf eind 2020 tot doel had gesteld: plezier hebben en weer competitief zijn”,, zegt hij aan Tuttobiciweb.

De Giro en de Tour worden zijn grootste doelen voor 2022, te beginnen in Italië. “Het parcours sluit aan op mijn kwaliteiten. Er moet veel geklommen worden en er zijn een paar tijdritten. Ik zou graag deelnemen, net als aan de Tour de France. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn programma nog niet definitief met mijn ploeg vastgelegd heb. Mijn ambitie blijft onveranderd: ik wil nog steeds een grote ronde winnen.”

De derde plaats in 2015 was zijn beste resultaat in de Giro. In de Tour eindigde hij zowel in 2017 als in 2020 als vierde.