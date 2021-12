Tomas Van Den Spiegel wil ingrijpen, anders zal veldrijden verdwijnen

Afgelopen week werd er geijverd om veldrijden tot een olympische discipline om te vormen. Daarvoor moet echter nog veel gebeuren.

Volgens Tom Van Den Spiegel kan veldrijden zijn plaats vinden op de Winterspelen, maar dan moet er wel een en ander gebeuren. Precies daarvoor zijn veel mensen bang.

“Wie wil veranderen, krijgt altijd te maken met mensen die iets liever behouden, maar de sport is tegelijk toe aan een nieuw elan”, zegt hij bij Sporza.

Het veldrijden moet zich aanpassen, anders zal het volgens Van Den Spiegel helemaal verdwijnen. “Veldrijden is het aan zichzelf verplicht om zich opnieuw uit te vinden. Anders riskeert het om in 2030 echt gemarginaliseerd te zijn. Die ambitie moeten we dus met z'n allen hebben.”