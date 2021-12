Laurens De Plus laat van zich horen en gaat voor een 'low profile': "Het doet goed om weer te kunnen afzien"

Laurens De Plus heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. Eindelijk laat hij nog eens van zich horen en het gaat goed met hem, verzekert hij tijdens een persbabbel. Wat niet betekent dat hij meteen weer hoge verwachtingen koestert.

In zijn laatste jaar bij Jumbo-Visma reed De Plus amper wedstrijden. Nadien maakte hij de overstap naar Ineos, maar na zijn laatste koers in april kreeg hij last van gezondheidsproblemen. Die zijn nu gelukkig achter de rug, zo verklaart De Plus.

INEOS-DNA

"Het doet goed om weer tussen de mensen te kunnen zijn en om weer te kunnen afzien", zegt hij van op het trainingskamp van Ineos in Mallorca. De ploeg legde hem tijdens die moeilijke periode geen druk op. "Dave Brailsford zei me dat het in het DNA van de ploeg zit om mensen goed te verzorgen."

De Plus staat wel nog vrij zwaar, maar dat ziet hij zelf niet als een nadeel. "Ik heb vroeger misschien te veel in de reserves getast." Wat mogen we voortaan nog van hem verwachten? "Mijn doelen ga ik hier niet uit de doeken doen. Ik bouw op. Te snel weer goed zijn is de grootste valkuil. Ik wil me low profile opstellen."