Trek-Segafredo maakt bekend waar het zijn sleutelpionnen uitspeelt: Stuyven blijft medekopman in kasseiklassiekers

Jasper Stuyven blijft een belangrijke pion binnen Trek-Segafredo. Nadat de ploeg bekendmaakte waar het zijn kopmannen-en vrouwen gaat uitspelen volgend seizoen, mag dat al zeker geconcludeerd worden. Opnieuw op het programma van Stuyven: de klassiekers en de Tour.

Trek-Segafredo begint met vier grote kopmannen aan het seizoen: Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Bauke Mollema en Giulio Ciccone. Stuyven gaat zijn eerste koers rijden in de Omloop Het Nieuwsblad. Samen met de Deen Pedersen zal hij de kopman zijn voor zijn ploeg in de kasseiklassiekers.

Ook gaan deze twee samenwerken in de Tour de France. In de Franse bergen rekent Trek-Segafredo dan op Ciccone en Mollema. Dat duo gaat ook voor ritzeges in de Giro. In de Tour ligt de focus eveneens op ritzeges. Dit zijn ook de twee renners die het voor Trek-Segafredo moeten doen in de Ardennen: in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik dus.

De strategie voro de Vuelta, de derde grote ronde van het jaar, moet nog bepaald worden. Tot zover de mannen. Bij de vrouwenploeg is het volgende het meest opvallende: Lucinda Brand gaat zowel de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix als de Giro voor vrouwen rijden.