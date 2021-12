Haverdings laat zich niet gek maken door wisselende omstandigheden of factor Van der Poel: "Doe mijn eigen ding"

Is David Haverdings de nieuwe Mathieu van der Poel in wording? Het 17-jarige wielertalent rijdt bij de junioren alleszins alles aan flarden. Haverdings is volop bezig om aan zijn eigen weg te timmeren en blijft er ook heel nuchter onder.

Haverdings zit aan negen overwinningen in elf wedstrijden: een rapport waar je wel mee naar huis kan komen. In die andere twee veldritten eindigde de Nederlander dan ook nog eens occasioneel tweede. Begin deze maand was dat nog het geval op domein De Schorre.

TRAININGSKAMP VOOR CROSS IN BOOM

"Toen had ik het goede gevoel nog niet te pakken na een trainingskamp, maar daarna zat het wel weer goed", geeft Haverdings aan in een gesprek met Wielerkrant. Dat bleek ook, want een week later was er opnieuw geen kruid tegen hem opgewassen.

Heel wisselende omstandigheden ook, want in Boom bleef het maar regenen tijdens de wedstrijd en waren de temperaturen ook van de frisse kant. "Zowel in Boom als in Essen was het veel door de modder ploegen, maar in Essen was het minder koud. En het hoogteverschil was ook iets minder, dus het was iets beter te doen."

VERGELIJKINGEN MET DE GROOTMEESTER

Haverdings blijft de juniorencategorie dus domineren en dan gaan de vergelijkingen met Van der Poel al eens op. "Ja", knikt het jonge talent al lachend. Niet dat hij zich erdoor uit zijn lood laat slaan of het al te veel met hem doet. "Bwah, ik doe gewoon mijn ding en dan zien ik het wel."