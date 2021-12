Daar is alvast een eerste kandidaat voor het Tour-podium: "Een doel voor mezelf en voor de ploeg"

Het is niet min om naar buiten te brengen dat je kandidaat bent voor het Tour-podium. Dat is een doel dat Alexey Lutsenko wel duidelijk heeft. Het is iets waar hij en Astana voor gaan. Lukt het volgend jaar niet meteen, dan proberen ze de jaren nadien wellicht opnieuw.

"Het gaat niet gemakkelijk worden, maar de top drie halen in de Tour is een doel voor mij en voor de ploeg", beweerde Lutsenko volgens Cyclingnews in een Zoom-gesprek. "Mijn zevende plaats in de Tour van dit jaar bewijst dat ik kan meedoen met de groten. Dankzij de geweldige prestatie van mezelf en de ploeg. Ik denk dat we al het mogelijke gaan doen de volgende jaren om dat doel te bereiken."

VEEL VERANDERD

Het podium halen in de Tour: het is iets mooi om naar te streven. "Niets is onmogelijk en dat is het doel voor de volgende jaren." Wel opvallend dat Lutsenko hiermee komt in deze fase van zijn carrière. Hij is al 29. "Ik moest veel veranderen om een klassementsrenner te worden in een grote ronde. Eerst door competitief te zijn in koersen van een week."

Stap voor stap heeft hij zich omgevormd tot een renner die succes kan behalen in de grote ronden. "We hebben veel veranderd in onze voorbereiding, het is volledig anders. Ik had nog ruimte om te verbeteren in de bergen. Jaar na jaar voel ik dat ik beter word in het klimmen, ook op de lange beklimmingen."