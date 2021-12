Thijs Aerts richt blik op komende weken: "In orde zijn in Wereldbeker, nog goed klassement verwezenlijken in X2O"

De tweede plek van Thijs Aerts in Essen werd ook door de bondscoach opgemerkt. In de Wereldbeker in Namen zal Aerts erbij zijn. Een beloning voor een goede periode. Het opbouwen begint zo stilaan zijn vruchten af te werpen.

"De vorm is stilaan wel aan het komen", bevestigt de jongste van de crossende Aerts-broers. "Ik voel wel dat er nog progressie in zit. Ik voel dat de vorm nog in stijgende lijn aan het gaan is. Dat hoop ik in de kerstperiode helemaal uit te bouwen. Die komt dichterbij, het zal ook werken op frisheid zijn."

EINDELIJK NOG EENS WERELDBEKERCROSS

Sven Vanthourenhout selecteerde hem dus voor de Wereldbeker in Namen. Eindelijk nog eens een Wereldbekercross. "In Amerika heb ik wegens omstandigheden niet de beste uitslagen gereden. De weken nadien ging het ook niet super, maar ik ben stilletjes aan aan het opbouwen en dat begint beter en beter te gaan."

Aerts hoopt er nu uiteraard het beste van te maken. "Ik zou liefst in orde zijn in de Wereldbeker. Als dat niet zo is, ga ik gewoon in de X2O-wedstrijden mijn uiterste best doen. Daar sta ik achtste in het klassement. Dat is het enige klassement waar ik nog op een uitzonderlijke plaats sta. Het is wel een doel dit jaar om in de X2O nog een goed klassement te verwezenlijken."

OOK PIEKEN RICHTING BK

En wat mag het seizoen daarnaast nog brengen? "In de overige wedstrijden wil ik gewoon het beste van mezelf geven. En op het BK dat er ook stilletjes aan aankomt, hoop ik ook in orde te zijn."