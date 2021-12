Pidcock zo gelukkig dat hij hét inhaalmanoeuvre met F-woord beschrijft: "Ik dacht: ik ga er gewoon voor"

Die eerste zege van Tom Pidcock in het veld dit seizoen is er niet zonder slag of stoot gekomen. "Ik dacht: ik ga er gewoon voor", ging het na de cross over een cruciaal inhaalmanoeuvre waar hij mee voorbij Iserbyt ging. Al gebruikte Pidcock een iets andere woordenschat.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Pidcock nog een gooi kon doen na de overwinning. "Ik verloor veel tijd in de bochten. Daardoor moest ik achtervolgen op Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die het me erg moeilijk maakten. Ze reden superhard."

Pidcock moest dus alle zeilen bijzetten. "In de laatste ronde was het volop concentreren, geen fouten maken en dan kon ik nog terugkomen. Bij de laatste balkjes deed Eli het iets rustiger aan. Ik dacht: fuck it, ik ga er gewoon voor", aldus de Ineos-renner over het manoeuvre waardoor hij de koppositie veroverde.

EERSTE WERELDBEKERZEGE

Die overwinning in Rucphen heeft echt wel een bijzondere waarde. "Het is mijn eerste zege bij de elite in de Wereldbeker. Het is dus een goede dag." Maakt Pidcock er de dubbel van, met ook een triomf in Namen? "Misschien, ja. Eerst recupereren en dan zien we wel."