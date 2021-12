Tadej Pogačar koestert een grootse ambitie die hij op termijn wil vervullen: "Lid worden van Triple Crown Club"

Zijn ambities kennen geen grenzen, net als zijn potentieel. Tadej Pogačar heeft al veel bereikt, maar wil nog zo veel meer bereiken. Het winnen van alle grote ronden, bijvoorbeeld. Voorlopig staat twee keer de Tour op zijn palmares.

Nadat de Giro-organisator hem uitdaagde om mee te doen naar de Giro, liet Pogačar al uitschijnen dat dit wel iets is dat hij wil doen, maar dat het waarschijnlijk volgend jaar nog niet zal gebeuren. Dat herhaalde de Tourwinnaar deze week in La Gazzetto dello Sport.

STAP VOOR STAP

"Ik hou van Italië, ik kan niet leven zonder pasta. Maar ik moet het juiste moment kiezen om deel te nemen. Ik heb voorlopig telkens maar één grote ronde per jaar gereden. Het is mijn ambitie om de Giro ooit te winnen, maar we doen het stap voor stap", wil Pogačar niet overhaast te werk gaan.

"Als ik naar de Giro kom, is het om de combinatie met de Tour te maken. Ik wil op termijn lid worden van de Triple Crown Club." Waarmee Pogačar duidelijk maakt dat hij zich in het rijtje wil voegen met renners die alle grote ronden gewonnen hebben.