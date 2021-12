Eli Iserbyt moet tevreden zijn met tweede plaats in Rucphen: "De laatste ronde was er net iets te veel aan"

Geen zege voor Eli Iserbyt in de wereldbekercross in Rucphen. Het werd een spannende strijd tussen hem en Tom Pidcock, maar uiteindelijk is het wel de Brit die met de overwinning ging lopen.

Na de wedstrijd was Iserbyt uiteraard teleurgesteld door de nipte nederlaag. "Bij de balken dacht ik dat hij mijn lijn ging volgen, maar plots ging hij sneller en zat hij niet meer in mijn wiel. De laatste ronde was er net iets te veel aan", legde onze landgenoot uit. Vandaag volgt met Namen een nieuwe cross en dus ook een nieuwe clash tussen Iserbyt en Pidcock. "Ik wil er een mooie wedstrijd van maken. Ik weet dat het mogelijk is om hem te kloppen", aldus Iserbyt en staat te lezen bij Wielerflits.