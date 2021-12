30-jarige man aangehouden op verdenking van de gewapende overval bij Mark Cavendish

Enkele weken geleden vond er een gewapende overval plaats in het huis van Mark Cavendish. De renner werd daarbij bedreigd en ook zijn vrouw en kinderen zouden bedreigd zijn.

Volgens Wielerflits had de politie in Essex nu goed nieuws voor de renner van Deceuninck-Quick-Step, want er zou een 30-jarige man uit Lewisham aangehouden zijn op verdenking van de gewapende overval.

De man in kwestie zal maandag voor de rechter verschijnen. Er werden eerder ook al twee andere mannen aangehouden, maar zij zijn voorlopig vrij op borgtocht. Deze twee mannen kwamen uit Gillingham en Kent.