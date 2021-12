Mark Cavendish blikt zeer tevreden terug op de voorbije Tour de France: "Dit is echt een Wolfpack en ik ben ongelooflijk blij dat ik er deel van uitmaak"

Het was een zeer mooi seizoen voor Mark Cavendish. Hij kreeg een nieuwe kans bij Deceuninck-Quick-Step en hij maakte het waar door verschillende ritten en de groene trui te winnen in de Tour de France.

Op de website van Deceuninck-Quick-Step legt Cavendish uit dat hij het nog steeds niet kan geloven. "Het moment dat ik bovenop het podium zat op de Champs-Élysées zal nog lang in het geheugen leven, net als de hele drie weken die ik met deze geweldige ploeg in Frankrijk heb doorgebracht. De jongens waren een groot deel van dat succes en samen hebben we heel wat emoties doorstaan en zoveel mooie herinneringen gesmeed", aldus Cavendish.

"Ik ben Patrick, mijn coach Vasilis en iedereen in de ploeg, van de staf tot de renners, zo dankbaar dat ze hun werk perfect hebben gedaan en briljant voor me hebben gereden, op het vlakke en in de bergen. Het is moeilijk voor te stellen hoe deze ploeg is als je van buitenaf komt, maar geloof me, dit is echt een Wolfpack en ik ben ongelooflijk blij dat ik er deel van uitmaak en dat ik hier volgend seizoen verder kan", legde de renner uit.