Thibau Nys moest opgeven in Namen en heeft het mentaal erg zwaar: "Ik heb de indruk dat ik mij geen pijn meer kan doen tijdens een cross"

In de cross van Namen kon Thibau Nys geen potten breken. Onze jonge landgenoot moest zelfs opgeven. Na de wedstrijd vertelde hij dat hij het mentaal zwaar heeft en zich voorlopig geen pijn kan doen tijdens de race.

Thibau Nys vertelde het in een interview bij DirectVelo. "Mentaal, is het erg zwaar. Nog moeilijker dan vorig jaar. Afgelopen winter had ik niet de juiste benen. Deze keer, heb ik de indruk dat ik me niet meer kan bezeren tijdens de race. Ik denk dat ik een oplossing zal moeten vinden. Het was niet fysiek, want ik voel me geweldig. Ik moet een manier vinden om dat te veranderen. Ik kan veel meer dan dat ik zondag heb laten zien", aldus Nys.

Nys legt uit dat hij zich op fysiek vlak nog nooit zo goed gevoeld heeft. "Ik kom net terug van een tiendaags trainingskamp in Mallorca met Lars van der Haar. Ik voelde mij er uitstekend. Ik ben nog nooit zo machtig geweest. Ik heb mijn wattagerecords gehaald. Geen enkele renner in het team heeft het ooit zo goed gedaan als ik vorige week", vertelde Nys.