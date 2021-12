Amerikaanse rittenkoers, die voor het laatst werd gewonnen door Ben Hermans, gaat komend seizoen opnieuw niet door

De Ronde van Utah krijgt opnieuw zware klappen. Nadat de Amerikaanse rittenkoers in 2020 werd afgelast door het coronavirus en ook vorig jaar niet doorging, zal het ook in 2022 niet doorgaan.

De organisatie van de Ronde van Utah heeft het nieuws zelf laten weten in een persbericht. "De lopende besprekingen met sponsors en steden waar we zouden komen waren positief, maar niet sterk genoeg om een levensvatbare poging te ondersteunen om aan onze collectieve verwachtingen te voldoen," zei Chris Aronhalt, eigenaar en president van Medalist Sports, LLC, in de verklaring en staat te lezen bij Cyclingnews.

De Ronde van Utah kan zo al voor het derde jaar op rij niet doorgaan. Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd nog zal terugkeren op de kalender vanaf 2023. De laatste keer dat de wedstrijd kon plaatsvinden, werd het gewonnen door onze landgenoot Ben Hermans.