Jonge Mexicaan van EF Pro Cycling wordt voor vier jaar geschorst na het gebruik van een groeihormoon

Luis Villalobos heeft slecht nieuws gekregen van het anti-dopingtribunaal van de UCI. Nadat in 2020 werd ontdekt dat hij gebruik had gemaakt van het groeihormoon GHRP-6, is er nu een schorsing opgelegd voor vier jaar.

Luis Villalobos is een renner van EF Pro Cycling, maar het is al een tijdje geleden dat de Mexicaan nog eens in actie kon komen. In 2020 werd namelijk vastgesteld dat hij gebruik had gemaakt van het groeihormoon GHRP-6. Toen reed Villalobos nog voor Aevelo. Volgens Wielerflits zou het anti-dopingtribunaal van de UCI nu beslist hebben dat Villalobos voor vier jaar wordt geschorst. Het werkt wel met terugwerkende kracht, waardoor de 23-jarige Villalobos vanaf 2024 opnieuw in actie mag komen.