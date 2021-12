'Superprestige in Diegem eerste veldrit die wordt afgelast na strengere coronamaatregelen'

Het is uitkijken welke crossen overeind kunnen blijven. De Superprestige in Diegem zal afgelast worden. Dat melden verschillende media. Dat heeft uiteraard alles te maken met het verbod op publiek, dat het Overlegcomité oplegde.

Het nieuws over de afgelasting van de cross in Diegem stond deze ochtend te lezen op WielerFlits en werd nadien door andere mediakanalen bevestigd. Het is enkel nog wachten op officiële communicatie vanwege de organisatie.

Een tweetal weken werd nog overleg gepleegd en het licht op groen gezet om de wedstrijd met publiek te laten doorgaan. Er zou wel geen feestcross van gemaakt worden, zoals dat andere jaren wel het geval is in Diegem. Het Overlegcomité van voorbije woensdag verstrengde de maatregelen echter. Zonder publiek ziet de organisatie het niet zitten om de cross te laten doorgaan.