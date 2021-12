Tom Dumoulin voelt zich klaar om opnieuw een klassement na te streven: "Ik vind het heel bijzonder"

Niet enkel de wielrenner Tom Dumoulin is terug, ook de klassementsman in hem. Volgend jaar gaat de Nederlander trachten een zo goed mogelijk klassement te rijden in een grote ronde. In het verleden won Dumoulin al de Ronde van Italië.

"We hebben er de afgelopen maanden in de ploeg veel over gesproken", zegt Dumoulin over zijn klassementsambities in De Telegraaf. "Ik vind het rijden van een klassement heel bijzonder. Dat is de ultieme uitdaging, het summum van het wielrennen."

SPECIALE HOOGTEPUNTEN

Toen Dumoulin terugkeerde uit zijn sabbatperiode, leek het dat hij vooral het plezier in de koers moest terugvinden. "Plezier moet er altijd zijn, maar als die speciale hoogtepunten er niet waren, had ik het ook niet zo leuk gevonden. Ik vind het bijzonder dat ik die kans heb, en gaaf dat ik het goed kan. Hoe moeilijk het ook is hè, want er komen heel veel stress en druk bij kijken."

Tijdens de moeilijke periode die Dumoulin meemaakte, werd hier en daar ook aangenomen dat het moeten rijden van een klassement hem te veel stress bezorgde. "Maar als ik tot nu toe terugkijk op mijn loopbaan, zijn juist die momenten waar je onder moeilijke omstandigheden maximaal presteert de meest speciale."