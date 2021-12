Zorgen nieuwe coronamaatregelen ervoor dat eerste clash tussen van Aert, van der Poel en Pidcock niet kan doorgaan? "We weten nog niet wat er nu moet gebeuren"

Op zondag 26 december, tweede kerstdag, staat in Dendermonde normaal gezien een wereldbekercross op het programma. Het zou de eerste clash zijn tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock.

Toch is het nu nog niet zeker of de wedstrijd wel kan doorgaan. Door de nieuwe maatregelen die zijn ingevoerd door het overlegcomité woensdag moet er namelijk weer heel wat veranderen. Supporters zijn bijvoorbeeld niet meer welkom op buitensportevenementen.

Jurgen Mettepenningen gaf meer uitleg bij Gazet van Antwerpen. "Ik kan er nog niet zo veel zinnigs over zeggen. Het is het tweede jaar op rij dat het zonder publiek moet doorgaan. Nu zullen we moeten kijken of we de wedstrijd gaan annuleren of laten doorgaan zonder publiek." Er werden al 4.000 tickets in voorverkoop verkocht voor deze wedstrijd.