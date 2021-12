Coach niet ongerust over Nys: "Dan hadden we een tweede van der Poel en zo is er maar één"

Het gaat wat minder met Thibau Nys de laatste maanden. Toch is dat geen reden tot paniek, vindt coach Paul Van Den Bosch.

"Mag het eens een week of vijf minder gaan? Als hij nu nog steeds alles zou winnen nadat hij van mei tot het EK in november op een hoog niveau presteerde, dan hadden we een tweede van der Poel", aldus Van Den Bosch bij Het Nieuwsblad.

"En zo is er maar één. Thibau is net 19, won het EK op de weg, werde zesde op het WK en hij werd tiende in de cross in Gieten tussen de grote renners en derde op het EK."

Het komt goed

"Als ik zie welke waardes hij op stage in Mallorca trapte, dan ben ik gerustgesteld. Niemand hoeft zich zorgen te maken, hij moet ruimte krijgen om te groeien en mindere periodes te hebben."

"De naam Nys brengt druk mee, maar hij moet luisteren naar wat er gezegd wordt. Een sporter die niet kan accepteren dat het eens een paar weken minder gaat, die moet een andere job zoeken. Maar zover gaat het met Thibau niet komen. Ik ben er zeker van dat het goed komt met hem."