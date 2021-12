Louis Vervaeke heeft er geen probleem mee: "Roglic doet het ook"

Louis Vervaeke kreeg enkele jaren geleden af te rekenen met een burn-out, na overtraining en mentale moeilijkheden.

Vervaeke vindt het een positieve evolutie dat er veel meer aandacht voor het thema is. “Kijk naar Jumbo-Visma, waar renners op stage kunnen met het hele gezin”, zegt Vervaeke aan KW.

Dat heeft zij zelf ook gedaan. “Voor de Giro ben ik dit jaar drie weken op trainingskamp geweest met mijn vrouw. Terwijl ik alleen had kunnen gaan, of met een soigneur of een collega-renner. Dat had me allemaal minder geld gekost, maar ik vond het beter om met Astrid te gaan.”

Ook toprenners hebben er nood aan. “Primoz Roglic neemt altijd zijn vrouw mee op stage en hij is de nummer twee van de wereld. Het is dus combineerbaar. Dat valt ook op: in mijn carrière heb ik met veel wereldtoppers gereden. De kampioenen zijn de gasten die het meest lachen en plezier maken. Mathieu van der Poel is daar een supergoed voorbeeld van.”