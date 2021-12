Niels Albert zet vraagtekens bij woorden van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is zondag van de partij voor de wereldbekercross in Dendermonde. Toch lijkt hij nog niet helemaal ok te zijn.

Mathieu van der Poel komt zondag voor het eerst in actie in het veldrijden. Hij liet op zijn persconferentie echter weten nog niet helemaal top te zijn. Zo zou hij nog van de rug en de knie last hebben. “Een Mathieu op 80 procent is even goed als een Toon Aerts of een Eli Iserbyt op 100 procent. Alleen, met Van Aert is het een ander verhaal”, zegt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws. Al gelooft Albert het verhaal ook niet helemaal en moet het met een korreltje zout genomen worden allemaal. Voor hetzelfde geld rijdt Van der Poel iedereen, inclusief Van Aert, naar huis. “Er zal wel iets zijn, maar als het echt erg zou zijn, zou hij niet meedoen.”