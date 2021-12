De wonde op de knie van Mathieu van der Poel is nog niet helemaal genezen: "Een cross rijden zonder één keer tegen de grond te gaan, lukt bijna niemand"

Mathieu van der Poel is helemaal terug. De Nederlander maakte zondag meteen een goede indruk in Dendermonde, maar hij moest uiteindelijk wel tevreden zijn met de tweede plaats achter Wout van Aert.

Michel Wuyts en Paul Herygers, de commentatoren tijdens de wedstrijd in Dendermonde, lieten zich daarna uit over van der Poel. "Je kan wel stellen dat hij is uitgekomen waar je hem kon verwachten, want er was nog wat twijfel na zijn problemen aan de rug en de knie."

De wonde aan zijn knie is nog steeds niet genezen bij van der Poel. "Het moet iedereen en dan vooral Mathieu zelf wel zorgen baren. Een cross rijden zonder één keer tegen de grond te gaan, lukt bijna niemand. Kan hij elke cross recht blijven? Meestal val je juist op de plaats waar je niet op mag vallen", hebben de commentatoren uitgelegd in een analyse bij Sporza.