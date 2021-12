Ook bij de vrouwen wordt deze middag de Superprestige-cross in Heusden Zolder afgewerkt: nieuwe zege voor Lucinda Brand?

Lucinda Brand is de laatste weken uitstekend op dreef in het veldrijden. De Nederlandse renster wint bijna alles wat er te winnen valt en deze middag krijgt ze al een nieuwe kans met de Superprestige-cross in Heusden Zolder.

Niet alleen bij de mannen wordt deze middag de Superprestige-cross in Heusden Zolder afgewerkt, maar ook bij de vrouwen is het uitkijken naar een strijd tussen de Nederlandse dames. Zo is Lucinda Brand uiteraard de topfavoriete om ook deze middag de cross te winnen.

Zondag was Lucinda Brand nog heer en meester in de cross van Dendermonde. Enkel in het begin had ze het even lastig en leek Denise Betsema weg te kunnen springen, maar Brand ging er alsnog op en erover. Kan Betsema het Brand deze middag wel moeilijk maken? Een antwoord krijgen we binnen enkele uren.