Toon Aerts beseft dat eindzege Superprestige wellicht weg is: "Hopen op een goede dag"

Na de voorlaatste manche van de Superprestige in Heusden-Zolder heeft Toon Aerts vier punten achterstand in het klassement op leider Eli Iserbyt.

Toon Aerts deed in Heusden-Zolder geen goede zaak met het oog op de eindwinst in de Superprestige. Eli Iserbyt heeft vier punten voorsprong met nog één cross te gaan.

“Ik was zeker niet zo goed als gisteren. Ik was denk ik nog niet helemaal hersteld. Doordat ik niet mee was, kwam ik nooit in aanmerking om wat puntjes terug te nemen”, zei Aerts achteraf.

In de achtervolging op de eerste renners liep het niet zoals gewenst voor Aerts. “Laurens Sweeck mocht en kon niet overnemen vanwege de ploegentactiek. Ik was vandaag echter niet goed genoeg om in mijn eentje dat gat te dichten.”

Op 12 februari volgt de laatste cross in de Superprestige in Gavere. “In principe is het nog één wedstrijd en dan is het hopen op een goede dag. Maar ondanks een goede dag, zal het moeilijk worden om vier punten goed te maken. Dat zal ook afhangen van de benen die Eli heeft in Gavere.”