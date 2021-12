Toon Aerts moet tevreden zijn met derde plaats in Dendermonde: "Ik hoopte nog op de tweede plaats, maar kan al bij al wel tevreden zijn"

Toon Aerts was in Dendermonde "the best of the rest". Onze landgenoot deed lang goed mee met de grote tenoren Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar uiteindelijk bleken zij toch net iets te sterk te zijn.

Na de wedstrijd was Aerts wel tevreden met deze derde plaats. "Ik en Mathieu konden nog bij Wout aansluiten, maar toen hij nog eens aan ging, was het wel duidelijk dat hij te sterk was. Ik hoopte nog op de tweede plaats, maar al bij al ben ik wel tevreden", aldus Aerts. Onze landgenoot voelt dat zijn vorm de laatste weken aan het stijgen is. "Ik voel dat de goede benen eraan komen. Ik word steeds sterker en sterker, wat een goed teken is voor de komende weken. Ik kijk ernaar uit", legde Aerts uit in het flashinterview.