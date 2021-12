Wat vonden Michel Wuyts en Paul Herygers van de prestatie van Wout van Aert? "Hij had een inrijperiode nodig" en "Hij was niet zo goed als in Boom"

Wout van Aert had niet zijn beste niveau nodig om zondag de cross in Dendermonde te winnen. Hij had het in het begin even lastig om aan de leiding te komen, maar daarna kon niemand hem nog tegenhouden.

Wout van Aert kwam net terug van een stage en volgens Michel Wuyts en Paul Herygers is het dan normaal dat je niet meteen top bent. "Hij had een inrijperiode nodig. Het was werkendag voor van Aert, maar het is normaal, want hij kwam terug van een stageperiode", aldus Wuyts en Herygers bij Sporza. "Er zit ongetwijfeld nog rek op bij van Aert, want hij was niet zo goed zoals in Boom", legde de commentatoren uit. Wout van Aert zal vandaag alvast opnieuw zijn klasse kunnen tonen, want de Superprestige in Heusden-Zolder staat op het programma. Ook van der Poel verschijnt er opnieuw aan de start.