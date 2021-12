Zorgen bij Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty Gobert om licentie World Tour

De Belgische ploegen letten maar beter goed op volgend seizoen met hun deelname aan de World Tour.

Na volgend jaar wordt de World Tour immers gebaseerd op punten die verzameld worden in 2020, 2021 en 2022. Enkel de beste achttien ploegen mogen meedoen. De UCI geeft voorlopig geen tussenstand, maar volgens berekeningen zou Lotto-Soudal slechts 20ste zijn. Intermarché-Wanty Gobert zou 17de staan.

John Lelangue, ploegmanager van Lotto-Soudal, weet dat het opletten wordt komend seizoen. Scoren wil hij vooral doen in de eendagswedstrijden.

“We hebben geen klassementsrenner die de laatste dag plots een pak punten binnenbrengt. Naast in de sprints moeten we punten scoren in de klassiekers. Jongens als Florian Vermeersch, Andreas Krohn en Brent Van Moer zijn een jaar ouder en toonden vorig jaar dat ze in de World Tour kunnen presteren én winnen”, zegt Lelangue aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben niet bang, hoor. Oké, we moeten punten inlopen, maar vorig jaar hadden we renners die voor weken, zelfs maanden out waren op belangrijke momenten. Met ook al de versterkingen heb ik er een goed oog in dat we overal punten kunnen nemen. Er is geen reden tot paniek.”