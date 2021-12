📷 Eli Iserbyt doet bijzondere oproep op sociale media

Tot 28 januari van volgend jaar mogen er geen fans meer aanwezig zijn op alle sportwedstrijden. Ook in de cyclocross is dat zo.

Op sociale media deelde Eli Iserbyt een foto van een jonge fan. “Deze foto maakt me gelukkig”, schrijft Iserbyt. “In een normale wereld. Vandaag, maakt het me verdrietig op vele manieren.”

“Covid begon in ‘19. Het is ondertussen ’21 en het zal hier ook in de komende jaren zijn. Aub regering, maak vooruitgang in het leven met covid en denk niet dat je het kunt oplossen met het beperken van onze vrijheid.”

This picture makes me happy… In a normal world. Today, it makes me sad in many ways. Covid started in 19. It is here in 21 and it will be here in the nxt years as well. Pls government, make progress in living with covid and don’t think you can solve it with limiting our freedom. pic.twitter.com/JmTsX7biI9