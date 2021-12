Deceuninck-Quick-Step neemt afscheid van vijf renners: "Bedankt voor de vele mooie momenten, jongens!"

De vijf renners die Deceuninck-Quick-Step zullen verlaten, zijn Sam Bennett, Joao Almeida, Alvaro Hodeg, Ian Garrison en Shane Archbold. Vooral Bennett, Almeida en Hodeg zorgden voor enkele mooie successen bij de Belgische wielerploeg.

"Een gecombineerde 12 seizoenen en meer dan 30 overwinningen als leden van The Wolfpack tussen deze renners! Bedankt voor de vele mooie momenten, jongens!", aldus Deceuninck-Quick-Step op Twitter.

