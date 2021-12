Dedecker wil wél nog naar Raad van State om publiek op BK te krijgen: "Klaar om dit recht te zetten"

Wanneer het BK veldrijden plaatsvindt, zou dat toch met publiek moeten kunnen. Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, is bereid om ver te gaan om dat af te dwingen. Dedecker wil hiervoor naar de Raad van State gaan, zo heeft hij aangegeven.

Nadat de Raad van State het sluiten van de cultuursector terugdraaide, heeft dat ook bij andere sectoren de ogen geopend. In het bijzonder in de sport. Aanvankelijk dreigde de wielerbond er al mee om ook naar de Raad van State te stappen. Bij HLN laat bondsvoorzitter Tom Van Damme blijken dat nu toch niet meer van plan te zijn. Wel hoopt hij op versoepelingen op het volgend Overlegcomité.

VERGELIJKING MET DE MEIR

Wie wel nog naar de Raad van State wil stappen, is Jean-Marie Dedecker. "Op de Meir in Antwerpen is het op de koppen lopen, maar wij zouden in de duinen aan de kust geen paar duizend mensen mogen ontvangen? Verspreid over een parcours van 8 kilometer dan nog. Dat houdt geen steek."

Bijgevolg is Dedecker bereid om het noodzakelijke te doen om toch toeschouwers op het BK veldrijden te krijgen. "Wij zijn klaar om naar de Raad van State te stappen en dit op enkele dagen tijd recht te zetten."