Eindelijk nog eens een opsteker: Thibau Nys proeft bij de beloften terug de smaak van de overwinning

Thibau Nys ging de voorbije weken door een moeilijke periode in de cross. Winnen bij de beloften in Loenhout kon voor hem een enorme opsteker betekenen en Nys speelde het ook klaar. De 19-jarige renner haalde het voor Hendrikx en Verstrynge.

Het was al bijna twee jaar geleden dat Nys nog eens gewonnen had in het veldrijden. Dat heeft er uiteraard ook mee te maken dat het vaak opneemt tegen de elite. Ook bij de grote jongens toonde Nys zijn potentieel al, maar dit seizoen is er vooralsnog vooral één van hindernissen.

In zijn vier vorige crossen reed Nys slechts één keer top tien en hij stelde het bij de beloften met amper twee podiumplaatsen. Wat moet het dan ook enorm veel deugd doen dat hij in die categorie nu wel nog eens de hoofdvogel heeft afgeschoten.

SPANNENDE ONTKNOPING

Het was in Loenhout een spannende ontknoping, met de top vijf binnen de 16 seconden. Nys wist finaal wel afstand te nemen van de rest: hij zette Mees Hendrikx op 6 seconden en was reeds 11 seconden voor Emiel Verstrynge over de meet gekomen.