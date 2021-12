INEOS Grenadiers zakt met heel wat sterke renners af naar de Giro: Carapaz wordt de kopman, ook Tom Pidcock en Geoghegan Hart zijn van de partij

Het wielerseizoen is nog niet begonnen, maar toch wordt er al vooruit gekeken naar de eerste grote ronde van het seizoen. Zo zijn er bij INEOS Grenadiers al enkele renners zeker van een plaats in de selectie voor de Giro.

Matteo Tosatto, ploegleider bij INEOS Grenadiers, gaf meer uitleg bij BiciPro. "Ik denk dat Carapaz onze kopman zal worden. Ook Pidcock zal in de Giro te zien zijn na veldritseizoen en de klassiekers", legde Tossato uit.

Carapaz krijgt naast Pidcock nog een sterke luitenant mee, want ook Geoghegan Hart zal normaal gezien in de selectie zitten. De Brit won de Italiaanse grote ronde nog in 2020. Daarnaast mikt INEOS Grenadiers op enkele ritzeges in de vlakke ritten met de terugkerende Elia Viviani.