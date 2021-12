Wout van Aert is voorlopig niet af te stoppen in het veldrijden en boekt zesde zege op rij: "Ik heb het erg naar mijn zin"

Wout van Aert is voorlopig niet te stoppen. Onze landgenoot heeft vandaag ook de Azencross in Loenhout op zijn naam kunnen zetten. Hij kwam traag op gang, maar haalde het uiteindelijk met heel wat seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout.

Wout van Aert legt op de site van Jumbo-Visma uit dat de trage start een bewuste keuze was. "Ik wilde zo zuinig mogelijk rijden, want de wind was behoorlijk hard aan het blazen. Als ik ineens volle bak had gereden, was het zeer moeilijk geweest", aldus van Aert.

Uiteindelijk geen vuiltje aan de lucht dus voor van Aert, want hij haalde zege al bij al makkelijk binnen. "Ik moet zorgen dat ik de komende crossen goed kan doorkomen met het oog op het Belgisch kampioenschap. Er gaat nog wat aankomen, maar ik heb het erg naar mijn zin", legde Wout van Aert uit.