Wout van Aert maakt de verwachtingen opnieuw waar en kan na zesde cross nog altijd perfect rapport voorleggen

Na zijn vorige vijf demonstaties in de cross waren opnieuw alle ogen op Wout van Aert gericht, deze keer in Loenhout. Ook omdat Mathieu van der Poel vanwege rugklachten niet aan de start kwam. Van Aert op naar 6 op 6 dan?

Het was alleszins niet Van Aert die bij aanvang het tempo bepaalde, Aerts en Sweeck namen die rol op zich. Langzaam maar zeker kwam er hier en daar wat afscheiding. Aerts verloor wat terrein, Sweeck kreeg vooraan het gezelschap van Hermans en Van Aert.

Geen Iserbyt vooraan: hij werd opgehouden in de materiaalzone, waar enkele renners in mekaar haakten. Met Michael Vanthourenhout kon een ploegmaat van hem wel de aansluiting vinden in de kop van de koers. Het temp ging nog met een ruk de hoogte in: Vanthourenhout en Van Aert lieten Sweeck en Hermans achter.

25 SECONDEN VERSCHIL MET RONDE TE GAAN

Helemaal foutloos bleef Van Aert niet, maar hij kwam wel steeds meer op toerental en kwam alleen door aan de finish met nog twee ronden te gaan. Eens het verschil gemaakt, werd het duidelijk dat Van Aert effectief op weg was naar zijn zesde overwinning op rij. Met een ronde te gaan bedroeg de kloof op Vanthourenhout al 25 seconden.

Aerts had ondertussen zijn opmars gemaakt richting een derde plek en zelfs Vanthourenhout was nog niet helemaal buiten zijn vizier. De verschillen gingen echter niet meer naar beneden: met Van Aert op 1, Vanthourenhout op 2 en Aerts op plek 3 lag het podium vast.