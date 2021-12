Wout van Aert ontvangt op de cross zijn nieuwe trofee voor 'Sportman van het Jaar'

Wout van Aert is opnieuw de 'Sportman van het Jaar'. De trofee die voor deze topsporter bestemd is, is inmiddels ook in de juiste handen terechtgekomen. Van Aert heeft zijn prijs in ontvangst kunnen nemen op de cross in Loenhout.

Van Aert is reeds voor de tweede maal verkozen tot 'Sportman van het Jaar'. Dat betekent dat hij ook opnieuw die mooie trofee in ontvangst mag nemen. Meteen een extra prikkel om er ook in Loenhout weer een geweldige show van te maken op de fiets. Voor zover hij dat nodig heeft, natuurlijk. CASUAL Op het Sportgala op 19 december kon Van Aert er zelf niet bij zijn. Vandaar dat de trofee voor 'Sportman van het Jaar' hem nu op de cross werd overhandigd. Geen aangelegenheid in kostuum, dat maakt het ook eens anders. Van Aert droeg zijn trui van Jumbo-Visma toen hij aan de bus zijn trofee in ontvangst nam. Het was dit jaar een spannende verkiezing: Wout van Aert haalde 21 punten meer dan marathonloper Bashir Abdi. Judoka Matthias Casse eindigde op de derde plaats.