5 renners die 2021 afsluiten hopend op een beter 2022: Van Avermaet en Naesen moeten dit jaar achter zich laten

De meeste eindejaarslijstjes werden al gepubliceerd, met één uitzondering: renners voor wie 2021 geen groot succes. Ook niet zo'n heel leuk thema om aan te kaarten. Maar de zon schijnt aan de horizon: 2022 geeft de kans om weer beter te doen. Welke 5 renners zitten in dat schuitje?

JAKOB FUGLSANG

Van een renner die in de jaren voordien Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije won, mag je toch een aantal zeges verwachten. Maar neen, of het nu in grote wedstrijden was of minder grote: de teller van Fuglsang bleef het hele jaar op nul staan. Veel stond in het teken van de Olympische Spelen.

MARC HIRSCHI

Een schim van de Hirschi die in 2020 een Tourrit en de Waalse Pijl won. Liet zijn contract bij DSM verbreken, maar ook bij UAE is het voorlopig geen droomhuwelijk. Moest vaak als knecht werken, grotendeels omdat hij zelf nooit het niveau haalde uit 2020. Behaalde in de Ronde van Luxemburg dan toch zijn enige zege van het jaar behalen.

OLIVER NAESEN

Moet normaal altijd bij het kransje betere klassieke renners zijn, maar gaf doorheen het seizoen zelden die indruk. Enkel in de E3 maakte Naesen die status waar. Hij zat in het groepje achtervolgers achter winnaar Asgreen en werd vierde.

THIBAUT PINOT

Weinigen verwachtten nog grootse dingen van de fragiele Thibaut Pinot, maar hij blijft de winnaar van zes ritten in grote ronden en van een Monument. Triest dus om zo'n renner zonder overwinning het jaar te zien doorkomen, zoals bij Pinot het geval was. Reed wel twee keer top vijf.

GREG VAN AVERMAET

Met uitzondering van zijn podiumplek in de Ronde van Vlaanderen was het ook voor hem geen topjaar. Zeker in de Tour kloeg Van Avermaet over zijn eigen niveau. In het najaar kwam wel een verklaring: een reactie op het coronavaccin zou mee geleid hebben tot de mindere prestaties. Als dat klopt, moet er in 2022 nog wel verbetering aankomen.