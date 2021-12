Alpecin-Fenix zwaait Marcel Meisen uit na vijf jaar en nationale titels in het veld en op de weg

Het zijn nu echt de laatste uren van Marcel Meisen als renner van Alpecin-Fenix. De laatste koers in loondienst van zijn huidige ploeg was de Azencross in Loenhout. Meisen zet een stapje terug en gaat bij een ploeg uit zijn thuisland rijden.

Meisen bereikte een overeenkomst met Stevens Team, een Duitse wielerploeg die in 2022 op het continentale niveau actief zal zijn. Meisen zal vijf jaar na mekaar bij het huidige Alpecin-Fenix gereden hebben, want hij tekende er in 2016 toen de ploeg nog Beobank-Corendon heette.

Overigens koerste Meisen in 2012 en 2013 ook al voor BKCP-Powerplus, de voorganger van Beobank-Corendon. In zijn laatste passage bij de ploeg van de broers Roodhooft was hij in het veld steevast in zijn trui van Duits kampioen te zien in het veld: van 2017 tot en met 2021 pakte Meisen telkens de nationale titel.

Thank you for all those years spent together, @m_meisen! Thank you for your commitment and friendship. All the best for the future! 🙏



📸 https://t.co/e8vVE6MGP3 pic.twitter.com/eeiX9myqmd — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) December 31, 2021

De laatste jaren kreeg hij het steeds moeilijker om goede resultaten te halen in het veldrijden. Daar staat dan weer tegenover dat hij in 2020 verraste door ook Duits kampioen te worden op de weg. Een nieuw hoofdstuk breekt nu aan voor de 32-jarige renner. Met een bericht op sociale media nam Alpecin-Fenix afscheid van hem.