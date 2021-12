Ineos Grenadiers heeft vanaf 1 januari naast Tom Pidcock een tweede veldrijder, die ook dezelfde weg aflegde

Sinds kort is ook Ineos Grenadiers een factor in het veldrijden: Tom Pidcock rijdt nu immers zijn veldritten ook in het shirt van de Britse topploeg. Vanaf 1 januari krijgt hij het gezelschap van een landgenoot en nieuwe ploegmaat.

Dat is de 22-jarige Ben Turner. Een groot talent bij de jeugd: hij werd in 2017 derde op het WK veldrijden bij de junioren en begin dit jaar in Oostende negende op het WK bij de beloften. Sinds dit seizoen rijdt Turner bij de grote jongens.

2022 is going to start with a bang! 🎉



Back to back CX races for @Tompid and, making his Grenadiers debut... 🥁 @benjeturner! pic.twitter.com/u6oJ55HUsl — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 31, 2021

Tot dusver kwam Turner in het veld nog uit voor Trinity Racing, tevens de ex-ploeg van Tom Pidcock. Turner gaat nu doen wat Pidcock eerder deed: van Trinity naar Ineos gaan. Ook met het oog op de weg, maar dus ook in de cross zal Turner het shirt van Ineos dragen.

Zelfs al op de eerste dag van het nieuwe jaar: op 1 januari tekent Turner present in Baal. Ook een dag later is hij van de partij op de Wereldbeker in Hulst.