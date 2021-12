Lotto-renner Frison blikt terug op een jaar met pech en revalidatie: "Ik ben iemand die steeds terug zal vechten"

Als er één ding is dat Frederik Frison nooit tekort zal hebben, is het vechtlust. Pech en een revalidatie, het maakte allemaal deel uit van 2021 voor de renner van Lotto Soudal. Hij is echter altijd blijven terugknokken. Mede daardoor mag hij hopen op een beter 2022.

Na een zware valpartij in de Scheldeprijs moest Frison twee maand lang revalideren. "De start van het jaar verliep vlot, maar jammer genoeg kwam het er in de klassiekers net niet uit. Als klap op de vuurpijl sloot ik het voorjaar af met een bekkenbreuk. Het heeft me toch een paar maanden gekost om opnieuw op niveau te komen", blikft Frison terug op de site van zijn ploeg.

Die periode achtervolgde hem nadien ook nog. "Uiteraard was ik graag naar de Tour gegaan, maar na zo’n zware blessure is het niet evident om er meteen weer te staan. De Vuelta was het volgende doel, maar toen moest ik door buikgriep op de tweede dag al opnieuw naar huis." Aan het einde van het jaar leek hij wel op weg naar een goede uitslag in Parijs-Tours. Toen reed hij echter lek op de laatste grindstrook.

© photonews

Frison heeft zijn deel van de pech al wel gehad in zijn carrière. "Jammer genoeg heb ik al enkele tegenslagen gekend in mijn carrière, maar mentaal kan ik er steeds goed mee omgaan. Elke val is er uiteraard één te veel, maar ik ben iemand die steeds zal terugvechten. Tijdens mijn revalidatie hielp het me om telkens kleine doelstellingen te stellen en zo opnieuw volledig terug te keren."

Er is toch ook één hoogtepuntje dat hij kan aanhalen uit het voorbije jaar: de Strade Bianche. "Ondanks de zwaarte van het parcours heb ik sterk gereden en mijn job perfect kunnen uitvoeren." Als Dame Fortuna hem wat meer genegen is in 2022, kan hij weer wat vaker laten zien wat hij in zijn mars heeft.