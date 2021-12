X2O, het klassement voor de outsiders: Aerts en Betsema leiden comfortabel na Loenhout, Van Aert in top tien

Lang leve het X2O-klassement, dat denken Toon Aerts en Denise Betsema momenteel zeker. Zij zijn de leider en leidster in deze rangschikking. in de andere klassementen en de UCI-ranking voeren Iserbyt en Brand de toon, maar in de X20 gelden andere regels.

Het X2O-klassement is een klassement op basis van tijd en niet op basis van punten. Zelfs wanneer je niet wint, kan je dus nog altijd goede zaken doen door de schade te beperken en is het van belang om voor elke seconde te strijden. Dat hebben Toon Aerts en Denise Betsema na drie van de acht manches goed begrepen. Zo ziet het er voorlopig uit: X2O-klassement heren 1. Toon Aerts

2. Eli Iserbyt 2'02"

3. Corné van Kessel 4'50"

4. Michael Vanthourenhout 5"24"

5. Tom Meeusen 8'05"

6. Vincent Baestaens 8'07"

7. Toon Vandebosch 8'56"

8. Lander Loockx 9'27"

9. Laurens Sweeck 9'36"

10. Wout van Aert 9'49" X2O-klassement dames 1. Denise Betsema

2. Lucinda Brand 1'28"

3. Ceylin del Carmen Alvarado 3'21"

4. Annemarie Worst 4'31"

5. Clara Honsinger 5'20"

6. Sanne Cant 7'04"

7. Marion Norbert-Riberolle 7'27"

8. Anna Kay 8'03"

9. Yara Kastelijn 8'22"

10. Shirin van Anrooij 10'00"