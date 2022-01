12 jaar later: Vader van overleden renner Frederiek Nolf sterft ook in zijn slaap

Twaalf jaar nadat wielrenner Frederiek Nolf in zijn slaap overleed is ook zijn vader op dezelfde manier gestorven.

In februari 2009 overleed profrenner Frederiek Nolf aan een hartaanval in Doha, toen hij er de Ronde van Qatar overleed.

12 jaar later is ook zijn vader Freddy op dezelfde manier overleden. “Het hele verhaal van zoveel jaar terug nog eens oprakelen, dat vraagt te veel van mij. Ze vermoeden dat Freddy een hartaderbreuk heeft gekregen”, vertelt zijn vrouw Mimi aan HLN.

“Hij is bezweken aan een gebroken hart, door het grote verdriet dat hij zijn zoon moest afgeven. Freddy heeft het nooit beseft, in een minuut was het voorbij.”