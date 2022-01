Lucinda Brand zeer emotioneel na zege in Baal: "Winnen is nu niet belangrijk. Mijn gedachten gaan heel vaak uit naar familie van Amy Pieters"

Lucinda Brand is voorlopig niet af te stoppen. De Nederlandse wereldkampioene was deze middag in Baal namelijk opnieuw de sterkste. Toch is Brand nu vooral met heel andere zaken bezig.

Zo denkt Brand vaak aan Amy Pieters, die nog steeds voor haar leven vecht na een val op training in Spanje. Brand reed vandaag met een speciale helm voor Pieters. "Het is mooi om te winnen, maar het is op dit moment niet belangrijk", legde de wereldkampioene uit. "Mijn gedachten gaan heel vaak uit naar de familie van Amy Pieters. Ik hoop dat ze hieruit wat kracht kunnen halen", aldus Lucinda Brand in een interview na de cross in Baal bij Sporza.