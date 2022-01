📷 De roze tinten bij Evenepoel, Benoot in shirt Jumbo-Visma,...: renners pronken in nieuwe outfit voor 2022

2021 is dood, lang leve 2022. Zo vatten verschillende renners het ook op. Evenepoel, Benoot en nog vele anderen pronken op hun sociale media al in de nieuwe outfit die ze in het nieuwe jaar mogen dragen. Het valt dubbel zo hard op als die erg verschilt van die van vorig jaar.

