Geen nieuwe overwinning voor Wout van Aert: "Het was mooi geweest als ik het nog even kon verder zetten, maar aan alle mooie liedjes komt een einde"

Wout van Aert is er niet in geslaagd om een achtste overwinning op rij binnen te halen. Onze landgenoot kreeg te maken met pech in Hulst en eindigde na een inhaalbeweging op de vierde plaats.

Wout van Aert gaf na de wedstrijd een reactie bij Sporza. "Ik heb na de problemen geprobeerd om zo snel mogelijk te rijden, maar ik kwam niet veel dichter. Dan heb ik mij gefocust op die vierde plaats en dat is toch nog mooi gelukt", aldus van Aert. Er komt zo wel een einde aan de reeks overwinningen van Wout van Aert. "Het was mooi geweest als ik het nog even kon verder zetten, maar aan alle mooie liedjes komt een einde. In Herentals zal ik het zeker nog eens proberen. "