Remco Evenepoel blijft mogelijk nog een jaar langer laatste winnaar van Argentijnse rittenkoers

Toen Remco Evenepoel zich in 2020 tot winnaar kroonde, was dat voor de Argentijnse rittenkoers een absoluut topmoment. Wie had dan kunnen denken dat we twee jaar later nog geen nieuwe editie van de Ronde van San Juan achter de rug zouden hebben.

La Gazzetto dello Sport komt nu met het nieuws naar buiten dat ook de volgende editie van de Ronde van San Juan geschrapt zou moeten worden. Die stond op de kalender van 30 januari tot en met 6 februari. Er zou dan eindelijk een opvolger kunnen komen voor Remco Evenepoel. Volgens de Italiaanse krant komt die er dus voorlopig nog niet. Opnieuw zou het coronavirus het niet toelaten om de koers te organiseren. Dat betekent dat deze wedstrijd dan reeds voor het tweede jaar op rij niet kan plaatsvinden. SCHOON VOLK VERWACHT Nochtans waren er inspanningen geleverd om er een topeditie van te maken. Negen WorldTour-teams hadden toegezegd en ook Remco Evenepoel ging wellicht opnieuw meedoen.