Adrie van der Poel denkt niet dat het zin heeft dat Mathieu deze winter nog opnieuw gaat crossen

Gaat Mathieu van der Poel het crossen nog hervatten deze winter? Als het van vader Adrie afhangt, hoeft het niet meer. De situatie met het oog op het WK lijkt problematisch en voor Adrie telt uiteraard in de eerste plaats dat zijn zoon weer helemaal fit kan worden.

Wat dat ook betekent voor eventuele wedstrijden die gemist moeten worden. Adrie van der Poel heeft bij Het Nieuwsblad laten optekenen dat hij Mathieu niet meer zou laten koersen als het van hem afhangt. Volgens Adrie heeft het nog weinig zin.

FORCEREN

Volgens vader Van der Poel bestaat de kans dat Mathieu gaat forceren als hij opnieuw aan de start van een veldrit komt. En dat ze dan geen stap dichterbij zijn om Mathieu weer op en top fit te krijgen. Ten slotte komt de gezondheid van de atleet toch op de eerste plaats.

Maar er is voorlopig nog geen definitief nieuws over de al dan niet voortzetting van de crosswinter van Mathieu. Of hij gaat deelnemen aan de cross in Herentals van komende woensdag of niet, kan al veel zeggen over de weken die nadien nog volgen.