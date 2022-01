Boonen wenst Evenepoel rust in het hoofd na héél belangrijk 2021: "Vloekt op momenten dat het niet nodig is"

"Het belangrijkste jaar uit zijn carrière." Dat was 2021 voor Remco Evenepoel volgens Tom Boonen. Oftewel: het jaar waar hij heel veel uit kan halen met het oog op de toekomst. Het potentieel om een grote ronde te winnen is er nog altijd, al is rust in het hoofd wel welkom.

"Het is het belangrijkste jaar uit z'n carrière geweest. Het was hoog tijd dat hij zijn eigen limieten leerde kennen. Dat hij eens op de muur reed. Daar leer je meer van dan koersen te winnen met drie minuten voorsprong", zegt Tom Boonen over het voorbije jaar van Remco Evenepoel in Het Laatste Nieuws.

© photonews

"Het enthousiasme was te groot. Ook binnen zijn eigen ploeg. Ik snap niet dat ze hem lieten terugkeren in de Giro." Dat had Boonen niet gedaan. "Laat hem eerste een kleine ronde in Sjakkamaka rijden. Maar toch niet de meest hectische koers van het jaar?"

De vraag rijst stilaan of in het peloton Evenepoel wel succes gegund wordt. " Hij heeft een bepaalde... kwaadheid in zich. Hij gesticuleert gemakkelijk. Vloekt op andere renners, ook op momenten dat het totaal niet nodig is. Neem het EK. Remco wond zich op in Colbrelli, die in zijn wiel bleef zitten. Dat was nochtans een compleet normale koerssituatie."

TIJDPERK MET VEEL RONDETALENT

Maar voor alle duidelijkheid: Boonen gelooft wel dat Evenepoel op termijn een grote ronde kan winnen. "Remco is pas 21. Over 95 procent van de groterondewinnaars werd niet eens gesproken toen ze die leeftijd hadden. Alleen fietst hij wel in een tijdperk waarin het stikt van het rondetalent."